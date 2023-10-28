حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم، حارا نسبيا إلى حار نهاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 28 درجة مئوية)، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم غد الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهاراً، وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الاثنين يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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