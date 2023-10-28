حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم، حارا نسبيا إلى حار نهاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 28 درجة مئوية)، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهاراً، وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.