بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين
التاريخ
10/28/2023 4:13:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر اليوم السبت، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة. ويأتي ذلك، استنادا لقرار مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 23 تشرين الأول الجاري، ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة-السبت الـ28 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.
MENAFN28102023000205011050ID1107321815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.