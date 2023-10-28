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بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

10/28/2023 4:13:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر اليوم السبت، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة. ويأتي ذلك، استنادا لقرار مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 23 تشرين الأول الجاري، ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة-السبت الـ28 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.


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