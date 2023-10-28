قضية الاحتكار.. جوجل تدفع 26 مليار دولار لجعل محركها الاختيار الأساسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف مسؤولو شركة جوجل، عن دفع الشركة أكثر من 26 مليار دولار عام 2021؛ لجعل محرك البحث الخاص بها الاختيار الأساسي في معظم الجوالات الذكية والمتصفحات.
وجاء ذلك خلال محاكمة مرتبطة بمكافحة الاحتكار أجبر فيها أحد القضاة الشركة على الكشف عما زعمت أنها معلومات تجارية حساسة للغاية، وهي أول مرة تكشف فيها الشركة علانية حجم المدفوعات لهذا الغرض.
في القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، تزعم الحكومة أن الشركة تمنع بشكل غير عادل محركات البحث الأخرى من المنافسة، وتمكن أعمالها من الحفاظ على احتكار عمليات البحث.
من جانبها؛ قالت الشركة إن المدفوعات لا تمنع المنافسة، لأن معظم مستخدمي الإنترنت يختارون جعل“جوجل” محرك البحث الأساسي على أجهزتهم.
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