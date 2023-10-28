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قضية الاحتكار.. جوجل تدفع 26 مليار دولار لجعل محركها الاختيار الأساسي

10/28/2023 4:01:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف مسؤولو شركة جوجل، عن دفع الشركة أكثر من 26 مليار دولار عام 2021؛ لجعل محرك البحث الخاص بها الاختيار الأساسي في معظم الجوالات الذكية والمتصفحات.

وجاء ذلك خلال محاكمة مرتبطة بمكافحة الاحتكار أجبر فيها أحد القضاة الشركة على الكشف عما زعمت أنها معلومات تجارية حساسة للغاية، وهي أول مرة تكشف فيها الشركة علانية حجم المدفوعات لهذا الغرض.

في القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، تزعم الحكومة أن الشركة تمنع بشكل غير عادل محركات البحث الأخرى من المنافسة، وتمكن أعمالها من الحفاظ على احتكار عمليات البحث.

من جانبها؛ قالت الشركة إن المدفوعات لا تمنع المنافسة، لأن معظم مستخدمي الإنترنت يختارون جعل“جوجل” محرك البحث الأساسي على أجهزتهم.

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