تنفيذ 35 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن كل المصريين فى أكتوبر الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية 35 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة“سكن كل المصريين” فى مدينة أكتوبر الجديدة.

وتابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أن منطقة غرب المطار تقع في قلب مدينة أكتوبر الجديدة، وتتوسط المسافة بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، وجارٍ بها تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى 25 مبنى خدميا بها: مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات، وتم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 13 الف وحدة سكنية وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمستفيدين، حيث تتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المعدة لتلك المشروعات.

وأشار إلى أن نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولي الإسكان بالجهاز وجهات الإشراف عقدوا عدة اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين” بمنطقتي (أ – ب) بغرب المطار، بجانب المرور الميداني للوقوف على العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتذليلها ومتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة.

وأكد أن مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعى أ، ب يضم 24.9 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و10.1 ألف وحدة ضمن المرحلة الخامسة.

وشدد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، على دفع أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها 625 ميجا فولت، وكذلك أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية 1600 فدان، حيث إن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى وكذا خط سكك حديد الجيزة – الواحات.