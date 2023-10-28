تنفيذ 35 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن كل المصريين فى أكتوبر الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية 35 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة“سكن كل المصريين” فى مدينة أكتوبر الجديدة.
وتابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أن منطقة غرب المطار تقع في قلب مدينة أكتوبر الجديدة، وتتوسط المسافة بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، وجارٍ بها تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى 25 مبنى خدميا بها: مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات، وتم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 13 الف وحدة سكنية وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمستفيدين، حيث تتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المعدة لتلك المشروعات.
وأشار إلى أن نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولي الإسكان بالجهاز وجهات الإشراف عقدوا عدة اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين” بمنطقتي (أ – ب) بغرب المطار، بجانب المرور الميداني للوقوف على العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتذليلها ومتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة.
وأكد أن مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعى أ، ب يضم 24.9 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و10.1 ألف وحدة ضمن المرحلة الخامسة.
وشدد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، على دفع أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها 625 ميجا فولت، وكذلك أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية 1600 فدان، حيث إن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى وكذا خط سكك حديد الجيزة – الواحات.
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