جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربة عسكرية لحزب الله
التاريخ
10/28/2023 3:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته الحربية هاجمت بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان.
MENAFN28102023000208011052ID1107321706
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