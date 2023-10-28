طهران لا تستبعد فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل في حال استمرار الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أنه إذا "استمر الوضع الحالي والجرائم الإسرائيلية فإن اتساع دائرة الحرب وفتح جبهات جديدة ضد الكيان بالمنطقة وارد".كما أكد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، أن "إيران تدعم أي حل سياسي يؤدي إلى الوقف الفوري للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ومواجهة التهجير القسري لسكان غزة".



وأضاف:" صمت بعض الدول ودعم أمريكا للهجوم الوحشي والإبادة الجماعية من قبل الكيان الإسرائيلي عامل مشجع لكيان الفصل العنصري هذا على تكثيف هجماته ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية".



وأكد على "ضرورة التحرك الفوري والحاسم من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، في القيام بواجباتهم في مجال دعم مقاومة الشعب الفلسطيني".



وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت ضمن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، الدعم المستمر لنضال الشعب الفلسطيني التحرري ومقاومته بهدف تحقيق كامل حقوقه الإنسانية".

RT