Saturday, 28 October 2023 11:20 GMT

طهران لا تستبعد فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل في حال استمرار الحرب على غزة

10/28/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أنه إذا "استمر الوضع الحالي والجرائم الإسرائيلية فإن اتساع دائرة الحرب وفتح جبهات جديدة ضد الكيان بالمنطقة وارد".
كما أكد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، أن "إيران تدعم أي حل سياسي يؤدي إلى الوقف الفوري للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ومواجهة التهجير القسري لسكان غزة".


وأضاف:" صمت بعض الدول ودعم أمريكا للهجوم الوحشي والإبادة الجماعية من قبل الكيان الإسرائيلي عامل مشجع لكيان الفصل العنصري هذا على تكثيف هجماته ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية".


وأكد على "ضرورة التحرك الفوري والحاسم من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، في القيام بواجباتهم في مجال دعم مقاومة الشعب الفلسطيني".


وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت ضمن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، الدعم المستمر لنضال الشعب الفلسطيني التحرري ومقاومته بهدف تحقيق كامل حقوقه الإنسانية".

RT

MENAFN28102023000208011052ID1107321705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث