الاحتلال يختبر الاجتياح .. تفاصيل ليلة غزة المرعبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ساعات هي الأعنف على الإطلاق منذ انطلاق شرارة الحرب في 7 من تشرين الاول الجاري شهدها قطاع غزة خلال ساعات الليل الماضية التي وصفت بـ "المرعبة".



فقد شن الاحتلال غارات عنيفة وقصفاً مدمراً على مناطق متعددة في القطاع شمالاً وجنوباً، مع وتيرة أكثر فتكاً في المناطق الشمالية.



كما توغلت مجموعات من قوات الاحتلال البرية داخل القطاع، واشتبكت مع عناصر من كتائب المقاومة، في اختبار على ما يبدو "للاجتياح" المرتقب وفق ما رأى عدد من الخبراء والمحللين العسكريين.



وأوضح مستشار الشؤون العسكرية رياض قهوجي، اليوم السبت، أن ما جرى أشبه بالامتحان الأول لوحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمعرفة جهوزيتها، واختبار لمقاتلي حماس، ومواقع تمركزهم.



وأضاف قهوجي، أن الهدف الأهم من هذا التوغل الكبير الوصول إلى الأنفاق، حيث مراكز القيادة العسكرية لحماس والصواريخ والأسلحة الهجومية والبنى التحتية.



مستعدون للمواجهة

وأكدت حركة حماس أن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات الاحتلال "بقوة كاملة" .



كما أكدت أن كتائب القسام وكل الفصائل الأخرى بكامل جهوزيتها تتصدى وتحبط التوغلات، وشددت على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز عسكري".



هل بدأ الاجتياح؟

أتى ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة بثها التلفزيون مساء أمس أن القوات البرية وسعت عملياتها، ما أثار تساؤلات بخصوص ما إن كان الاجتياح البري المرتقب منذ وقت طويل قد بدأ.

وأضاف أن القوات الجوية نفذت ضربات مكثفة على الأنفاق وغيرها من البنية التحتية.

الفسفور الأبيض

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة مبكرة من اليوم بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت قنابل الفسفور الأبيض الممنوع دولياً على وسط غزة.



وعلى وقع القصف العنيف جوا وبراً على غزة، أعلنت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن خدمات الإنترنت والهاتف انقطعت نتيجة القصف الإسرائيلي.



وقال الهلال الأحمر إنه فقد تماما كافة الاتصالات مع غرفة عملياته في غزة وكذلك فرقة العاملة هناك.



انقطاع كامل

بدورها أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، أكبر مزود للاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع .



من جهتها أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض الزملاء الفلسطينيين، وأعربت عن قلقها بشكل خاص على المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي لجأت إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى.



ليلة رعب

بدورها كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة كاثرين راسل، أن المنظمة لم تعد قادرة على التواصل مع موظفيها في غزة.



وكتبت على موقع إكس :"أنا قلقة للغاية بشأن سلامتهم وليلة أخرى من الرعب الذي لا يوصف لمليون طفل في غزة، يجب حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والأطفال والأسر الذين يخدمونهم".



يذكر أنه إلى جانب القصف العنيف على قطاع محاصر ومكتظ بالسكان، يشكل قطع الاتصالات والإنترنت كارثة كبرى إذ يمنع التواصل بين الفرق الطبية والإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة.