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فائدة الصيام المتقطع.. أكثر استدامة لمرضى السكري

10/28/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال باحثون في جامعة إلينوي بشيكاغو، إن تقييد وقت الطعام بفترة 8 ساعات بين الظهر والساعة 8 مساء، يساعد مرضى السكري من النوع 2 على إنقاص الوزن، والتحكم في مستوى الغلوكوز بالدم بشكل مستدام أكثر من أنظمة خفض الوزن الأخرى.
وأظهرت التجربة التي شارك فيها 75 شخصاً بهدف تقليل مدخول الجسم من السعرات بنسبة 25%، أن المجموعة التي حققت ذلك من خلال الصيام المتقطع أو تقييد وقت الطعام بـ 8 ساعات، استفادت أكثر.


ووفق "شبكة غاما الطبية"، كان لدى كلتا المجموعتين انخفاضات مماثلة في مستويات السكر بالدم على المدى الطويل، لكن المشاركين في مجموعة تناول الطعام المقيدة بالوقت كان النظام أسهل بالنسبة لهم، مقارنة بمجموعة خفض السعرات الحرارية.

ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع جزئياً إلى أن مرضى السكري يُطلب منهم عموماً تقليل السعرات الحرارية من قبل أطبائهم كخط دفاع أول، ومن المحتمل أن العديد من هؤلاء المشاركين قد جربوا بالفعل هذا النوع من النظام الغذائي وعانوا منه.


وبينما لم يُطلب من المشاركين في مجموعة الأكل المقيدة بالوقت تقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها، فقد انتهى بهم الأمر إلى القيام بذلك عن طريق تناول الطعام ضمن نافذة وقت ثابتة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الصيام المتقطع بديل فعال على المدى الطويل لنظام خفض السعرات الحرارية، بهدف إنقاص الوزن وضبط السكري.

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