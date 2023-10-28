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طائرات إسرائيلية تطلق قنابل الفسفور الأبيض على وسط غزة

10/28/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة مبكرة من اليوم (السبت)، بأن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل ((الفسفور الأبيض)) على وسط غزة.


وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية تواصل قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق القطاع، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل عنيف ومكثف دون توقف مواقع في شمال غزة.

الشرق الاوسط


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