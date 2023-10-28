طائرات إسرائيلية تطلق قنابل الفسفور الأبيض على وسط غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة مبكرة من اليوم (السبت)، بأن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل ((الفسفور الأبيض)) على وسط غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية تواصل قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق القطاع، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل عنيف ومكثف دون توقف مواقع في شمال غزة.
الشرق الاوسط
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