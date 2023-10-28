دراسة تحدد العدد الأمثل من خطوات المشي يومياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حددت دراسة دولية العدد الأمثل للخطوات التي يحصل بها معظم الأشخاص على أكبر الفوائد الصحية، كما أظهرت أن وتيرة المشي توفر فوائد إضافية.وقالت الدراسة التي أجريت بقيادة جامعة غرناطة إن عدد الخطوات التي يتعين مشيها يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير هو 8 آلاف خطوة، أو ما يعادل 6.4 كم.



وفيما يتعلق بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وجد الباحثون أن معظم الفوائد تظهر عند حوالي 7 آلاف خطوة في اليوم.



وأجري البحث بالتعاون بين باحثين من المركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية، وجامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا في إسبانيا، وجامعة أيوا الأمريكية.



وتقليدياً، اعتقد الكثير من الناس أنه يتعين الوصول إلى حوالي 10 آلاف خطوة يومياً للحصول على فوائد صحية ؛ وهي فكرة خرجت من اليابان في ستينيات القرن الماضي، ولكن لم يكن لها أي أساس علمي.



واستند البحث إلى بيانات 110 ألف شخص من 12 دراسة سابقة.



وتبين أنه بالنسبة لمن يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم. حتى يتم إحراز تقدم تدريجي وزيادة عدد الخطوات يومياً.



وأظهرت الدراسة عدم وجود فرق بين الرجال والنساء في عدد الخطوات المطلوب.



ووجدت أيضاً أن المشي بشكل أسرع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن إجمالي عدد الخطوات في اليوم.

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