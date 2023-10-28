Saturday, 28 October 2023 11:19 GMT

الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل حماية المدنيين خلال عملياتها في غزة

10/28/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بحثا فيه سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.


وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "أوستن أكد على أهمية حماية المدنيين خلال عمليات القوات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه "ركز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".
وأضافت "أن الوزير الأمريكي أكد أيضا أهمية إطلاق حماس سراح جميع الأسرى".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري أمس الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 7 آلاف شهيد في قطاع غزة وإصابة آلاف الجرحى والعديد من المفقودين.

RT

MENAFN28102023000208011052ID1107321700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث