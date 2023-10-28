الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل حماية المدنيين خلال عملياتها في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بحثا فيه سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "أوستن أكد على أهمية حماية المدنيين خلال عمليات القوات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه "ركز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

وأضافت "أن الوزير الأمريكي أكد أيضا أهمية إطلاق حماس سراح جميع الأسرى".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري أمس الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 7 آلاف شهيد في قطاع غزة وإصابة آلاف الجرحى والعديد من المفقودين.

RT

