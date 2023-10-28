الخضروات النشوية مصدر للمعادن الرئيسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت ورقة بحثية جديدة بخطر تجنب الخضروات النشوية لصالح الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويُنظر إليها على أنها مغذية بنفس القدر.ووجد البحث أن استبدال الخضروات النشوية وتناول الحبوب مكانها لمدة يوم واحد يؤدي إلى انخفاض في المدخول اليومي للجسم بنسبة 21% في البوتاسيوم، و17% في فيتامين ب 6، و11% في فيتامين سي، و10% في الألياف.



وقال الدكتور كيث أيوب من كلية طب ألبرت أينشتاين في نيويورك: "من المغري التفكير في جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على أنها قابلة للتبديل". "لكن يتم تصنيف هذه الأطعمة ضمن مجموعات غذائية مختلفة لأنها تحتوي فيتامينات ومعادن مختلفة إلى حد كبير".



وحلّل أيوب نموذجين لقائمة الطعام ليوم واحد لتقييم المساهمات الغذائية من كل من الخضروات النشوية والأطعمة المعتمدة على الحبوب في النظام الغذائي اليومي.



واحتوت كل قائمة طعام على 2000 سعرة حرارية، وتضمنت كل منها إما الحبوب أو البطاطس كغذاء تمثيلي للكربوهيدرات.



وبالمقارنة مع الحبوب، تميل الخضروات النشوية مثل البطاطا إلى احتواء نسبة أعلى من البوتاسيوم، وهو عنصر مغذٍ يرتبط نقصه بمخاطر صحية، كما أنها توفر أيضاً فيتامين "سي".



بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن أياً من مجموعتي الكربوهيدرات لا تعتبر مصدراً رئيسياً للبروتين، فإن جودة البروتين في البطاطا أعلى بشكل ملحوظ من جودة البروتين في الحبوب، وتقارن بالبروتين في البيض والحليب.



وتعتبر البطاطس والجزر والذرة والقرع والشمندر (البنجر) من الخضروات الغنية بالنشويات.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة