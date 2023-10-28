عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باجتماع عاجل مع مجلس الحرب

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باجتماع عاجل مع مجلس الحرب
التاريخ
10/28/2023 3:10:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة طالبت مجلس الحرب بالاجتماع معها بشكل عاجل.
وأعربت هذه العائلات عن قلقها من تصعيد الجيش عملياته البرية في قطاع غزة
MENAFN28102023000208011052ID1107321698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.