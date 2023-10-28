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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باجتماع عاجل مع مجلس الحرب

10/28/2023 3:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة طالبت مجلس الحرب بالاجتماع معها بشكل عاجل.


وأعربت هذه العائلات عن قلقها من تصعيد الجيش عملياته البرية في قطاع غزة


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