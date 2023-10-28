صحيفة: زيلينسكي مدرك أن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في القريب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة Tageszeitung أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يدعو إلى تكثيف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، يدرك جيدا استحالة تحقيق ذلك.وقالت الصحفية باربرا إرتل في مقالها، إن زيلينسكي يدرك جديا ان انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هدف بعيد المنال، ووفقا لها يستمر زيلينسكي بممارسة ما أتقنه بشكل مثالي منذ بداية الأزمة الأوكرانية وهو "إطلاق النار من جميع الأسلحة سواء بشكل شخصي أو عبر روابط الفيديو"، مطالبا ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام إن أمكن.



وأضافت الكاتبة أن زيلينسكي "ذكي بما يكفي" لإدراك أن طلبه بعيد عن الواقع، فالاتحاد الأوروبي وضع قواعد اللعبة التي عليه الالتزام بها مسبقا، ولن يغيرها لتحقيق مصالح ساسة أوكرانيا وأطماعهم على حسابه الشخصي".



ولفتت إلى أن قادة الاتحاد أكدوا مرارا أنه لن يكون هنالك نهج خاص في التعامل مع أوكرانيا حتى بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل مولدوفا؟".



وأشارت إلى أن مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد قد تستمر "لعدة عقود إذا لزم الأمر"، مشددة على ضرورة عدم المبالغة في تقدير احتمال انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد باعتباره حافزا للشعب الأوكراني.



وخلصت الكاتبة إلى أنه قد يكون لدى زيلينسكي اعتبارات أخرى الآن بعد أن أصبح العالم كله يتطلع إلى الشرق الأوسط، في ظل مخاوفه من إعادة حلفاء كييف النظر في التزاماتهم أمام أوكرانيا في ظل فشل قوات كييف في ساحات القتال، واندلاع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي حول الأنظار نحو الشرق الأوسط.

RT