تجنبا للهشاشة - كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتعرض البعض الى مشكلات في العظام على رأسها هشاشة العظام، مما يعيقهم عن ممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية.
كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟
- اتباع نظام غذائي صحي
يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على الكالسيوم وفيتامين د، وهما ضروريان لصحة العظام، حيث أن الكالسيوم هو معدن أساسي لصحة العظام يساعد على بناء العظام والحفاظ عليها قوية وتحتاج النساء إلى 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميًا، بينما يحتاج الرجال البالغون إلى 1000-1200 ميليغرام يوميًا.
وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ما يلي:
الحليب ومنتجات الألبان
الخضروات الورقية الداكنة
الفاصوليا
المكسرات والبذور
ما فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام ويمكن الحصول على فيتامين د من خلال النظام الغذائي أو من خلال التعرض لأشعة الشمس وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د ما يلي:
- الأسماك الدهنية.
- البيض.
- الحبوب المدعمة والمكملات الغذائية.
- ممارسة الرياضة بانتظام
- تجنب التدخين.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم
- الحافاظ على وزن صحي
الكونسلتو
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