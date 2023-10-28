تجنبا للهشاشة - كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتعرض البعض الى مشكلات في العظام على رأسها هشاشة العظام، مما يعيقهم عن ممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية.كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟



- اتباع نظام غذائي صحي

يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على الكالسيوم وفيتامين د، وهما ضروريان لصحة العظام، حيث أن الكالسيوم هو معدن أساسي لصحة العظام يساعد على بناء العظام والحفاظ عليها قوية وتحتاج النساء إلى 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميًا، بينما يحتاج الرجال البالغون إلى 1000-1200 ميليغرام يوميًا.



وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ما يلي:

الحليب ومنتجات الألبان

الخضروات الورقية الداكنة

الفاصوليا

المكسرات والبذور



ما فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام ويمكن الحصول على فيتامين د من خلال النظام الغذائي أو من خلال التعرض لأشعة الشمس وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د ما يلي:

- الأسماك الدهنية.

- البيض.

- الحبوب المدعمة والمكملات الغذائية.

- ممارسة الرياضة بانتظام

- تجنب التدخين.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم

- الحافاظ على وزن صحي



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