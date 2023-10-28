Saturday, 28 October 2023 11:19 GMT

تجنبا للهشاشة - كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟

10/28/2023 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتعرض البعض الى مشكلات في العظام على رأسها هشاشة العظام، مما يعيقهم عن ممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية.
كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟


- اتباع نظام غذائي صحي
يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على الكالسيوم وفيتامين د، وهما ضروريان لصحة العظام، حيث أن الكالسيوم هو معدن أساسي لصحة العظام يساعد على بناء العظام والحفاظ عليها قوية وتحتاج النساء إلى 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميًا، بينما يحتاج الرجال البالغون إلى 1000-1200 ميليغرام يوميًا.


وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ما يلي:
الحليب ومنتجات الألبان
الخضروات الورقية الداكنة
الفاصوليا
المكسرات والبذور

ما فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام ويمكن الحصول على فيتامين د من خلال النظام الغذائي أو من خلال التعرض لأشعة الشمس وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د ما يلي:
- الأسماك الدهنية.
- البيض.
- الحبوب المدعمة والمكملات الغذائية.
- ممارسة الرياضة بانتظام
- تجنب التدخين.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم
- الحافاظ على وزن صحي


الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28102023000208011052ID1107321696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث