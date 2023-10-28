مظاهرات حاشدة في نيويورك رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت الليلة مظاهرة حاشدة في أكبر محطة قطار في مدينة نيويورك " جراند سنترال " تنديدًا بقطع الاتصالات والكهرباء عن جميع أرجاء القطاع.
وخرج في هذه المظاهرات نشطاء يهود من جمعية " صوت اليهود للسلام " وغيرهم، مطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني مطالبين الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار على غزة.
صفا
MENAFN28102023000208011052ID1107321695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.