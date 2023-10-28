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مظاهرات حاشدة في نيويورك رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة

10/28/2023 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت الليلة مظاهرة حاشدة في أكبر محطة قطار في مدينة نيويورك " جراند سنترال " تنديدًا بقطع الاتصالات والكهرباء عن جميع أرجاء القطاع.


وخرج في هذه المظاهرات نشطاء يهود من جمعية " صوت اليهود للسلام " وغيرهم، مطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.


وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني مطالبين الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار على غزة.

صفا


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