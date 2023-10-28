مظاهرات حاشدة في نيويورك رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت الليلة مظاهرة حاشدة في أكبر محطة قطار في مدينة نيويورك " جراند سنترال " تنديدًا بقطع الاتصالات والكهرباء عن جميع أرجاء القطاع.



وخرج في هذه المظاهرات نشطاء يهود من جمعية " صوت اليهود للسلام " وغيرهم، مطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني مطالبين الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار على غزة.

صفا