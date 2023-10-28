مشروبات سحرية للتغلب على الإسهال بشكل سريع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الإسهال هو حالة شائعة يمكن أن تنجم عن عدة عوامل، بما في ذلك العدوى البكتيرية أو الفيروسية، وتناول الأطعمة غير الصحية، والأدوية، وأمراض الأمعاء.مشروبات للتخلص من الإسهالهناك العديد من أنواع المشروبات التي يمكن أن تساعد في وقف الإسهال، ومن بينها:المشروبات الغنية بالبكتين: مثل عصير التفاح، وعصير البرتقال، وعصير التوت البري. يحتوي البكتين على خصائص قابضة تساعد على تقليل حركة الأمعاء.



المشروبات الغنية بالألياف: مثل عصير الشوفان، وعصير الأرز، وعصير الدجاج. تساعد الألياف على زيادة كثافة البراز وتقليل حركة الأمعاء.



المشروبات الغنية بالمعادن: مثل الماء، وعصير الليمون، وعصير الصبار. تساعد المعادن على تعويض السوائل المفقودة بسبب الإسهال وتقليل خطر الجفاف.



نصائح عند تناول مشروبات التخلص من الإسهال

- من المهم اتباع بعض النصائح عند تناول مشروبات وقف الإسهال، وهي:

- تناول المشروبات بكميات صغيرة ومتكررة: يساعد ذلك على تخفيف العبء على الجهاز الهضمي.

- تجنب تناول المشروبات الغازية، والتي قد تزيد من حدة الإسهال.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، حيث يمكن أن تزيد من تهيج الأمعاء وتفاقم الإسهال.



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