القناة 13 العبرية: الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال موقع "واينت" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.
وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.
وشنت الطائرات الإسرائيلية، الليلة الماضية، هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.
وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف الشهداء والجرحى.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.
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