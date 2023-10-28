البيت الأبيض: أمريكا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل في الهجوم على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل خلال الهجوم على قطاع غزة.

وأضاف كيربي إن الولايات المتحدة لن تقيّم التصرفات الحالية للجيش الإسرائيلي فيما يخص قطاع غزة.

وقال: "لقد اطلعت على تقارير عن عملية للجيش الإسرائيلي، ولن أتحدث عما يفعلونه وكيف".

وتتزامن هذه التصريحات مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة بالتزامن مع القصف الجوي غير المسبوق.

هذا وقد قال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تكثف الضغط على حركة "حماس" وإن عملياتها العسكرية جارية وإن غزة ستكون مختلفة للغاية.