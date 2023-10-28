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جيش الاحتلال يزعم“ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في قطاع غزة خلال الليل

10/28/2023 3:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه“ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت.

وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة“خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس”، بحسب البيان.

وبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة“سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل لارتكاب مجازر”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي قام“بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع”.



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