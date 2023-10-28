جيش الاحتلال يزعم“ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في قطاع غزة خلال الليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه“ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت.
وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة“خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس”، بحسب البيان.
وبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة“سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل لارتكاب مجازر”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي قام“بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع”.
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