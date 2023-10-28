موووووجززززززز

(MENAFN
- Palestine News Network )
جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ20 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مختلف المناطق، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 7300 بالاضافة الى اكثر من 1000 مفقود تحت الأنقاض
ل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، إن انقطاع الاتصالات والانترنت مع غزة، نجم عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف آخر نقطتي ربط دوليتين مع القطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية".
موقع "واينت" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.
وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم، حارا نسبيا إلى حار نهاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة
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