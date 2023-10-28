موووووجززززززز

MENAFN - Palestine News Network ) جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ20 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مختلف المناطق، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 7300 بالاضافة الى اكثر من 1000 مفقود تحت الأنقاض

ل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، إن انقطاع الاتصالات والانترنت مع غزة، نجم عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف آخر نقطتي ربط دوليتين مع القطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية".

موقع "واينت" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم، حارا نسبيا إلى حار نهاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

