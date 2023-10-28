ارتفاع ملحوظ على اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت
التاريخ
10/28/2023 3:10:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت 40 قرشاً ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 40.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39 دينارا للشراء منهم
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