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كازاخستان.. 16 قتيلاً في انفجار بمنجم

10/28/2023 3:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" في كازاخستان ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحادث الذي وقع بمنجم كوستينكو في كاراجاندا إلى 16 شخصاً، مشيراً إلى استمرار البحث عن 31 آخرين.

ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم السبت، عن وسائل إعلام محلية قولها إن 11 شخصاً قتلوا وتم نقل 18 آخرين إلى المستشفيات.

وأفاد المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بأن 252 شخصاً كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقاً لمعلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.

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