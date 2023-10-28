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جيرونا يعتلي صدارة الليغا مؤقتاً

10/28/2023 3:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعتلى جيرونا مؤقتاً صدارة الدوري الإسباني، الجمعة، بعد الفوز بهدف نظيف أمام ضيفه سيلتا فيغو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ11.

وجاء هدف أصحاب الأرض عن طريق يانجل هيريرا في الوقت البديل عن الضائع من الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب إستادي مونتيليفي.

وبهذا الفوز، ارتقى جيرونا مؤقتاً إلى صدارة الليغا بواقع 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، الذي سيحل ضيفاً على برشلونة، الثالث بإجمالي 24 نقطة، مساء السبت في مباراة كلاسيكو ستقام ضمن نفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد فيغو عند 6 نقاط بالمركز الـ18، ضمن المنطقة الحمراء بجدول الليغا.

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