حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة - تفاصيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة (4-5) درجات مئوية، مع طقس حار نسبيا إلى حار بوجه عام.



وقالت في نشرتها اليومية "تدريجيا مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط للأمطار في أماكن متفرقة من المملكة، وتشير التوقعات أن تكون مع ساعات المساء غزيرة ولفترة قصيرة في المناطق الجنوبية وأجزاء محدودة من المنطقة الوسطى الشرقية قد يصحبها الرعد واحتمال تساقط البرد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً في جنوب وشرق المملكة.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء خاصة المناطق الجنوبية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة.