Saturday, 28 October 2023 09:46 GMT

جيش الاحتلال: دمرنا 150 هدفا تحت الأرض في شمال غزة

10/28/2023 2:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم دمروا 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة الليلة الماضية.


وكانت قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، وإن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.


MENAFN28102023000208011052ID1107321623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث