جيش الاحتلال: دمرنا 150 هدفا تحت الأرض في شمال غزة

جيش الاحتلال: دمرنا 150 هدفا تحت الأرض في شمال غزة
التاريخ
10/28/2023 2:14:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم دمروا 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة الليلة الماضية.
وكانت قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، وإن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.
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