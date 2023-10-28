مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء انفجار غاز بمنجم في كازاخستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بكازاخستان ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحادث الذي وقع بمنجم كوستينكو في كاراغاندا إلى 16 شخصا، وأن البحث مستمر عن 31 آخرين.
وأعلنت وسائل إعلام مصرع 11 شخصا ونقل 18 آخرين إلى المستشفيات.
وأفاد المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بأن 252 شخصا كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقا معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.
RT
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