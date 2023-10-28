مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء انفجار غاز بمنجم في كازاخستان

وأفاد المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بأن 252 شخصا كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقا معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.

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