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مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء انفجار غاز بمنجم في كازاخستان

10/28/2023 2:14:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بكازاخستان ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحادث الذي وقع بمنجم كوستينكو في كاراغاندا إلى 16 شخصا، وأن البحث مستمر عن 31 آخرين.
وأعلنت وسائل إعلام مصرع 11 شخصا ونقل 18 آخرين إلى المستشفيات.


وأفاد المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بأن 252 شخصا كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقا معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.

RT

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