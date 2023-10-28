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قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في مخيم الجلزون بالضفة

10/28/2023 1:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، 7 فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت، فجر اليوم السبت، منزلا واعتقلت 7 فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله، وإن جرافات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للفسطيني باجس نخلة.

وفا


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