قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في مخيم الجلزون بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، 7 فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت، فجر اليوم السبت، منزلا واعتقلت 7 فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله، وإن جرافات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للفسطيني باجس نخلة.
وفا
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