العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار في ولاية مين الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر أمنية لقناة "إن بي سي 10 بوسطن" الأمريكية بأن الشرطة عثرت على المشتبه به في حادث إطلاق النار بولاية مين الأمريكية.



وأكدت مصادر في الشرطة العثور على جثة المدعو روبرت كارد، الذي استمر البحث عنه منذ يوم الأربعاء، في أعقاب عدة حوادث متفرقة لإطلاق النار في مدينة ليوستون في ولاية مين.



ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن وفاة المشتبه به.

وخلفت حوادث إطلاق النار في ليوستون 18 قتيلا و13 جريحا، وفقا للحصيلة الرسمية المحدثة، بينما كانت التقارير الإعلامية الأولية تتحدث عن 22 قتيلا وعشرات الجرحى.

روسيا اليوم