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كتائب القسام تصدر بيانا حول تصديها للهجوم البري الإسرائيلي

10/28/2023 1:08:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب عز الدين القسام بيانا حول تصديها للهجوم البري الإسرائيلي.


وقالت كتائب القسام "كل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات."


وأضافت " نتنياهو لن يستطيع وجيشه المهزوم تحقيق أي إنجاز عسكري ورجال المقاومة اشتبكوا مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع."


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