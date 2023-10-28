كتائب القسام تصدر بيانا حول تصديها للهجوم البري الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب عز الدين القسام بيانا حول تصديها للهجوم البري الإسرائيلي.
وقالت كتائب القسام "كل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات."
وأضافت " نتنياهو لن يستطيع وجيشه المهزوم تحقيق أي إنجاز عسكري ورجال المقاومة اشتبكوا مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع."
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