جالانت وأوستن يبحثان العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اتصالاً هاتفياً جديداً بنظيره الأمريكي لويد أوستن، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزيرين ناقشا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرئيل" عن بيان للوزارة قوله إن أوستن أكد "أهمية حماية المدنيين خلال عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية وركز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

وأضاف البيان: "كما أكد أيضاً أهمية إطلاق حماس سراح جميع الرهائن".

وبدأت إسرائيل توسيع نطاق عملياتها البرية شمال قطاع غزة فيما تواصل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة رداً على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.

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