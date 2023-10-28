جالانت وأوستن يبحثان العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اتصالاً هاتفياً جديداً بنظيره الأمريكي لويد أوستن، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزيرين ناقشا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرئيل" عن بيان للوزارة قوله إن أوستن أكد "أهمية حماية المدنيين خلال عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية وركز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".
وأضاف البيان: "كما أكد أيضاً أهمية إطلاق حماس سراح جميع الرهائن".
وبدأت إسرائيل توسيع نطاق عملياتها البرية شمال قطاع غزة فيما تواصل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة رداً على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.
وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.
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