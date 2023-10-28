قوات إسرائيلية تهدم منزلاً وتعتقل 7 فلسطينيين في مخيم شمال رام الله

هدمت قوات إسرائيلية فجر اليوم السبت، منزلاً واعتقلت 7 فلسطينيين، بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية، أن جرافات إسرائيلية هدمت منزلاً مكوناً من طابقين يعود لأحد المواطنين .

وأضافت المصادر أن العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

واعتقلت قوات الإسرائيلية سبعة مواطنين.من بينهم طفل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية بدعوى القبض على ما تصفهم بالمطلوبين .

ومنذ بداية العام الجاري، قتل أكثر من 220 فلسطينياً غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية فيما قتل 36 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

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