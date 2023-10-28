بنود التهدئة التي عرضها الوسطاء على المقاومة والاحتلال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت مصادر صحفية، إن المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز
صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز بنود التهدئة التي عرضها الوسطاء على المقاومة والاحتلال
أن يكون عدد المفرج عنهم من جانب الاحتلال 40 امرأة و100 شاب دون 18 سنة مقابل 100 من غير العسكريين ستفرج عنهم المقاومة.
كما يقوم الاحتلال بفتح المياه لقطاع غزة ويفتح معبر رفح حيث يتم إدخال الوقود وآليات ثقيلة لرفع الأنقاض.
وذكرت المصادر أنه في أيام الهدنة يمنع على الاحتلال تحليق طائراته الحربية ومروحياته ومسيراته في أجواء قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الاحتلال متمسك
بهدنة ليوم واحد وبالتالي فتح معبر رفح يوماً واحداً وهو ما ترفضه المقاومة.
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