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بنود التهدئة التي عرضها الوسطاء على المقاومة والاحتلال

10/28/2023 1:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت مصادر صحفية، إن المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز
صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز بنود التهدئة التي عرضها الوسطاء على المقاومة والاحتلال
أن يكون عدد المفرج عنهم من جانب الاحتلال 40 امرأة و100 شاب دون 18 سنة مقابل 100 من غير العسكريين ستفرج عنهم المقاومة.

كما يقوم الاحتلال بفتح المياه لقطاع غزة ويفتح معبر رفح حيث يتم إدخال الوقود وآليات ثقيلة لرفع الأنقاض.

وذكرت المصادر أنه في أيام الهدنة يمنع على الاحتلال تحليق طائراته الحربية ومروحياته ومسيراته في أجواء قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الاحتلال متمسك
بهدنة ليوم واحد وبالتالي فتح معبر رفح يوماً واحداً وهو ما ترفضه المقاومة.

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