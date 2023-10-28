الهجوم البري الإسرائيلي.. حماس تكشف تفاصيل الليلة الدموية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس، علي بركة، يوم السبت، عن فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور.

وأكد بركة وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية بالجنود والعتاد خلال تصدي المقاومة الفلسطينية لهذا الهجوم.

بركة أوضح أن المقاومة الفلسطينية أعدت كمائن وخطط دفاعية لصد هذا الهجوم، واستخدمت صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في مواجهة القوات الإسرائيلية.



وأشار إلى أن صمود المقاومة أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع بعد توغلها برياً، مشيرًا إلى أن المقاومة لم تستخدم إلا نسبة قليلة من قدراتها.

وأشار إلى أن هناك توقعات بمعاودة العدو محاولة جديدة، وأنه تم استخدام الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن مقاتلي المقاومة في قطاع غزة تمكنوا من تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة خلال تصديهم للهجوم البري الإسرائيلي.



وأشار هنية إلى أن المعركة تاريخية وأن التفاصيل ستتم الإعلان عنها من قبل الناطق العسكري باسم كتائب القسام.

وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا ضخمًا وعنيفًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أدى إلى انقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وأصدرت حركة "حماس" بيانًا مساء الجمعة تدين فيه الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بشدة على غزة، وأشارت إلى قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، من أنه بدون تحقيق تغيير جوهري، سيتكبد سكان غزة حجمًا غير مسبوق من المآسي الإنسانية.

ويتعرض قطاع غزة لهجمات إسرائيلية برية وبحرية وجوية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وكان الجيش الإسرائيلي قد رد عليها بعملية "السيوف الحديدية"، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى من الجانب الفلسطيني.