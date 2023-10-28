الهجوم البري الإسرائيلي.. حماس تكشف تفاصيل الليلة الدموية

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- Khaberni) خبرني - أعلن مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس، علي بركة، يوم السبت، عن فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور.
وأكد بركة وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية بالجنود والعتاد خلال تصدي المقاومة الفلسطينية لهذا الهجوم.
بركة أوضح أن المقاومة الفلسطينية أعدت كمائن وخطط دفاعية لصد هذا الهجوم، واستخدمت صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في مواجهة القوات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن صمود المقاومة أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع بعد توغلها برياً، مشيرًا إلى أن المقاومة لم تستخدم إلا نسبة قليلة من قدراتها.
وأشار إلى أن هناك توقعات بمعاودة العدو محاولة جديدة، وأنه تم استخدام الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن مقاتلي المقاومة في قطاع غزة تمكنوا من تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة خلال تصديهم للهجوم البري الإسرائيلي.
وأشار هنية إلى أن المعركة تاريخية وأن التفاصيل ستتم الإعلان عنها من قبل الناطق العسكري باسم كتائب القسام.
وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا ضخمًا وعنيفًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أدى إلى انقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.
وأصدرت حركة "حماس" بيانًا مساء الجمعة تدين فيه الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بشدة على غزة، وأشارت إلى قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، من أنه بدون تحقيق تغيير جوهري، سيتكبد سكان غزة حجمًا غير مسبوق من المآسي الإنسانية.
ويتعرض قطاع غزة لهجمات إسرائيلية برية وبحرية وجوية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وكان الجيش الإسرائيلي قد رد عليها بعملية "السيوف الحديدية"، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى من الجانب الفلسطيني.
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