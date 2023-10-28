العثور على المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية مين الأمريكية ميتاً

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية مين بشمال شرق الولايات المتحدة التي خلفت 18 قتيلا، قد عثِر عليه ميتا الجمعة بعد مطاردة استمرت يومين.

وكان المشتبه به روبرت كارد (40 عاما) جنديا احتياطيا في الجيش. وأعلنت شرطة ولاية مين أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 22,00 (2,00 ت غ).

وكانت

الشرطة الأمريكية اعلنت

أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين الأربعاء في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية.

وقالت شرطة ولاية مين على منصة إكس "هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليا تحقيقا في مواقع متعددة".

ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه به على فيسبوك قائلا إنه طليق.

وطلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به، وهو رجل ملتح يرتدي قميصا طويل الأكمام وسروال جينز وكان يحمل بندقية في موقع إطلاق النار.

وأصدر مركز مين الطبي في لويستون بيانا قال فيه إنه "يستجيب لوقوع إصابات كثيرة وإطلاق نار عشوائي" وينسق مع مستشفيات المنطقة لاستقبال المرضى.

ولويستون جزء من منطقة أندروسكوجين وتقع على بعد نحو 56 كيلومترا شمالي بورتلاند، أكبر مدينة في مين.

وأفادت صحيفة صن جورنال، نقلا عن متحدث باسم شرطة لويستون، بوقوع إطلاق نار في ثلاثة مواقع مختلفة.

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