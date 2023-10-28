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برنامج الغذاء العالمي: قطاع غزة يحتاج لدخول 40 شاحنة يوميا

10/28/2023 12:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة لدخول 40 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا، كي يتمكن من توسيع نطاق عملياته وتوفير المساعدات الغذائية لـ1.1 مليون شخص في الشهرين المقبلين.


وحتى ظهر أمس وصل العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 84 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.


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