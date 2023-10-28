برنامج الغذاء العالمي: قطاع غزة يحتاج لدخول 40 شاحنة يوميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة لدخول 40 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا، كي يتمكن من توسيع نطاق عملياته وتوفير المساعدات الغذائية لـ1.1 مليون شخص في الشهرين المقبلين.
وحتى ظهر أمس وصل العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 84 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
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