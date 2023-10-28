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منظمة العفو الدولية: المدنيون في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق

10/28/2023 12:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن المدنيين في قطاع غزّة يتعرضون لخطر غير مسبوق، بينما يصعب توثيق الانتهاكات، حيث قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة سبل الاتصال، في وقت كثفت فيه قصفها الجوي والبري والبحري.


وقالت المنظمة في سلسلة منشورات عبر منصة (اكس)، "‏يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، على الأقل لتتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي والبري على غزّة".


وتابعت: "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل".


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