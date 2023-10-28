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كبير مستشاري نتنياهو يكشف الهدف من توسع العمليات البرية

10/28/2023 12:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهدف من "توسيع رقعة" العمليات البرية في غزة.


ففي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قال مارك ريجيف إن "توسيع" الجيش الإسرائيلي رقعة العمليات البرية في غزة يهدف "لتعزيز الضغط على حماس".


وأردف ريجيف : "سيزداد هذا الضغط وسيستمر في التزايد حتى نحقق هدفنا".
هذا في حين أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن "حماس مستعدة لهزيمة القوات الإسرائيلية إذا دخلت قطاع غزة".


وأكمل: "إذا قرر نتنياهو إدخال قوات برية إلى غزة الليلة، فإن المقاومة جاهزة".

روسيا اليوم


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