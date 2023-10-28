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إسرائيل تقصف محيط مستشفى الشفاء والاندونيسي

10/28/2023 12:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدفت غارات إسرائيلية منتصف ليلة الجمعة مناطق في محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي ومخيم البريج في قطاع غزة، ويأتي ذلك بعد ادعاء إسرائيل أن القيادة المركزية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موجودة أسفل مستشفى الشفاء، الأمر الذي نفته حماس واعتبرته تمهيدا "لمجزرة جديدة".


وقالت قناة الأقصى عبر حسابها بمنصة تليغرام إن غارات إسرائيلية تستهدف محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي (شمال) ومخيم البريج (وسط) في قطاع غزة.


وأفادت القناة باستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي زادت حدته بصورة "غير مسبوقة" اعتبارا من مساء الجمعة.


وأشارت إلى إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه دبابة للجيش الإسرائيلي شمال شرقي قطاع غزة، مضيفة أن اشتباكات مسلحة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية تجري في محاور عدة بالقطاع.


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