سعد العلاطي ما أنجز في اكسبو قطر مشرف جدا ونتمنى ارتفاع علم الكويت دائما في المحافل الدولية

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العلي -الدوحة

اكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عضو اللجنة العليا للتحضير لجناح الكويت في اكسبو قطر سعد العلاطي حرصه على زيارة الجناح مشيدا بسرعة الانجاز معتبرا ان ما قد انجز وتم عرضه مشرفا جدا متمنيا ارتفاع علم الكويت دائما في المحافل الدولية.

ولفت الى ان فكرة الهيئة العامة للبيئة بتمثيل ما يوجد في البيئة الكويتية وتجسيدها بنماذج كانت مثالية ومطابقة للبيئة الكويتية آملا ان تحصل الكويت على المراكز الاولى في المنافسات الخاصة بترتيب الاجنحة على صعيد الاكسبو ككل.

ولفت الى انه كانت هناك مخاوف من عدم انتهاء الجناح وتشييد اقسامه في الوقت المحدد نظرا لقصر المدة الزمنية التي توفرت للانتهاء منه والتي لم تتجاوز ال28 يوما ما شكل تحديا امام اللجنة التنفيذية الممثلة بالهيئة العامة للبيئة والتي اثبتت بأنها على قدر هذا التحدي وتمكنت من انجاز العمل بشكل متميز جدا.

وأمل ان يحصل الجناح على مزيد من الرضا من قبل القائمين من على اكسبو قطر 2023 وان يكون في مقدمة الاجنحة المنافسة في المعرض لافتا الى انه ما يوجد على ارض الواقع يثبت حجم الجهود التي قامت بها الفرق العاملة على

انجاز

الجناح.