أعضاء اللجنة العليا لتجهيز جناح الكويت في اكسبو الدوحة يزورون الجناح ويطلعون على التجهيزات

زار وفد اللجنة العليا للتجهيز لجناح الكويت في أكسبو الدوحة للبستنة 2023 ممثلا بالمدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية بالتكليف ناصر تقي وممثل جامعة الكويت د. ضاري سعد وممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ماجدة خليل جناح الكويت في الاكسبو، حيث اطلع الوفد على جميع النماذج المميزة للبيئة الكويتية واساليب العرض المتبعة التي مزجت الابتكار والتكنولوجيا بالطبيعة لإيصال رسالة الكويت بالتخضير والعمل "نحو الاستدامة".

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