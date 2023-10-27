أعضاء اللجنة العليا لتجهيز جناح الكويت في اكسبو الدوحة يزورون الجناح ويطلعون على التجهيزات

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي -الدوحة
زار وفد اللجنة العليا للتجهيز لجناح الكويت في أكسبو الدوحة للبستنة 2023 ممثلا بالمدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية بالتكليف ناصر تقي وممثل جامعة الكويت د. ضاري سعد وممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ماجدة خليل جناح الكويت في الاكسبو، حيث اطلع الوفد على جميع النماذج المميزة للبيئة الكويتية واساليب العرض المتبعة التي مزجت الابتكار والتكنولوجيا بالطبيعة لإيصال رسالة الكويت بالتخضير والعمل
"نحو
الاستدامة".
MENAFN27102023000130011022ID1107321429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.