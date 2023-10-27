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العفو الدولية: بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة

10/27/2023 11:30:04 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها أن العفو الدولية تقول إنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.



وأضافت العفو الدولية: المدنيون في غزة معرضون لخطر غير مسبوق وسط قطع الاتصالات خلال القصف وتوسيع الهجمات البرية.
















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