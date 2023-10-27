العفو الدولية: بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة

العفو الدولية: بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة
التاريخ
10/27/2023 11:30:04 PM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها أن العفو الدولية تقول إنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.
وأضافت العفو الدولية: المدنيون في غزة معرضون لخطر غير مسبوق وسط قطع الاتصالات خلال القصف وتوسيع الهجمات البرية.
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