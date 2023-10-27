تقرير لـسى إن إن يكشف بالأقمار الصناعية حجم الدمار فى غزة بعد عمليات الجمعة

MENAFN - Youm7) حدد تحليل جديد وحصري لقناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، الجمعة ، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قدراً كبيراً من الدمار في جميع أنحاء غزة في صور الأقمار الصناعية.

وذكر تحليل القناة الأمريكية، أنه "تم تدمير مساحات كبيرة من المباني حول مدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون.. وقدر كبير من الأضرار التي تمكنت سي إن إن من تأكيدها يقع في شمال غزة.. كما تم التعرف عبر الأقمار الصناعية على مئات الحفر في شمال غزة".

وتمكنت القناة الأمريكية من تحديد مناطق الدمار في غزة من خلال صور الأقمار الصناعية من Planet Labs، ومن خلال العمل مع Synthetaic – وهي شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد وتصنيف البيانات، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية.

وقالت "سي إن إن" إنه باستخدام صور قطاع غزة بأكمله من Planet Labs، تقوم شركة Synthetaic بتحليلها ومقارنتها من خلال نظام التصنيف التلقائي السريع للصور (RAIC) المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحثًا عن الدمار مثل المباني المتضررة والمدمرة، بالإضافة إلى الحفر الناتجة عن الارتطام. وبمساعدة ما حددته RAIC على أنه تدمير، تلتقط "سي إن إن" صور Planet Labs وتجري تحليلها الخاص لتأكيد التدمير بشكل مستقل.



