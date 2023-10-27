أنباء عن مقتل أكثر من 100 شخص فى قصف إسرائيلى على غرب غزة

MENAFN - Youm7) أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر السبت، أن أكثر من 100 شخص قتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا متعدد الطوابق كان يأوي نازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وبحسب شهود عيان:"عشرات الشهداء والإصابات تنقل قبل ساعة من الآن من منازل قصفت على أصحابها في مخيم الشاطئ بالقرب من شارع أبو حصيرة وتحديدا في منطقة المؤون وكذلك بالقرب من مجمع الشفاء الطبي".

وشد قطاع غزة ليلة الجمعة/السبت، هجمات إسرائيلية عنيفة ومكثفة طالت المناطق الشرقية والشمالية على وجه الخصوص.

ونفذت وحدات من الجيش الإسرائيلي مصحوبة بآليات عسكرية، توغلا على عدة محاور في القطاع، إلا أن عناصر المقاومة التابعة لـ "كتائب القسام" و"سرايا القدس".

وسمعت اشتباكات عنيفة وشديدة في مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشرق بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

كما أعلنت "القسام" و"سرايا القدس" في بيانين منفصلين تصدي وحداتها في المحاور المتقدمة لتوغل جنود الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وأفادت وسائل إعلامية بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أكدته شركة "جوال" الفلسطينية.

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا من بين الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".