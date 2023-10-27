لا يمكننا ضمان أمنك.. الجيش الإسرائيلى يهدد وسائل الإعلام الدولية فى غزة

وزعم الجيش الإسرائيلي بأن "حماس تتعمد تنفيذ عملياتها العسكرية بالقرب من الصحفيين والمدنيين، وحذر من أنهم قد يتضررون من هجمات الجيش الإسرائيلي، وكذلك من عمليات الإطلاق الفاشلة من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

ومن جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" فى بيان: "نشعر بقلق عميق إزاء الوضع في غزة وفقدنا الاتصال بزملائنا على الأرض، نحن قلقون بشكل خاص على المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي تلجأ إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى، وندعو إلى توفير الحماية المطلقة لجميع المرافق الطبية والموظفين والمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة".

ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي توسيع العمليات البرية في داخل قطاع غزة، الأمر الذي تجلى في مناطق بلدة بيت حانون شمالي القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، حيث تخوض "كتائب القسام" اشتباكات عنيفة متصدية لقوات إسرائيلية حاولت التوغل في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

ويشهد قطاع غزة انقطاع الاتصالات والانترنت بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أكدته شركة "جوال" الفلسطينية.

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا من بين الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".