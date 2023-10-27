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5 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بالجيزة بشأن إشغال الطريق.. اعرف المستندات المطلوبة

10/27/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال خدمة (الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - الحصول على طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق - نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:



الحصول على ترخيص بإشغال الطريق

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.



تجديد الترخيص بإشغال الطريق

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.



طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحف عليها.

-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

-مستند يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.



طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق

-قيمة سداد المخالفة أو صورة منها.

-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منه.



نقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل

- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.












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