كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد 15 نوفمبر المقبل لمدة 40 يوما

MENAFN - Youm7) تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد يوم 15 نوفمبر المقبل، وذلك لمدة 40 يوماً، تنتهى فى 25 ديسمبر ليله عيد الميلاد وفقا التقويم الغربى.





وفى الصوم الميلادى بكنيسة الروم الأرثوذكس يُسمح بأكل السمك بجانب الطعام النباتى خلال أيام الأسبوع عدا يومى الأربعاء والجمعة فيكون فقط الطعام النباتى، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر برامون عيد الميلاد يمتنع عن أكل السمك.





ومن جهته، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير2024 .





ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.