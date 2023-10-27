كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد 15 نوفمبر المقبل لمدة 40 يوما

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- Youm7) تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد يوم 15 نوفمبر المقبل، وذلك لمدة 40 يوماً، تنتهى فى 25 ديسمبر ليله عيد الميلاد وفقا التقويم الغربى.
وفى الصوم الميلادى بكنيسة الروم الأرثوذكس يُسمح بأكل السمك بجانب الطعام النباتى خلال أيام الأسبوع عدا يومى الأربعاء والجمعة فيكون فقط الطعام النباتى، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر برامون عيد الميلاد يمتنع عن أكل السمك.
ومن جهته، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير2024 .
ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.
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