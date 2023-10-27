Saturday, 28 October 2023 08:09 GMT

إجراءات تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط.. 4 مستندات مطلوبة

10/27/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن من خلال وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، تقديم طلب لمعاينة عقار آيل للسقوط، شريطة وجود مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:



الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسم المعاينة.

- إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.

-إعداد تقرير المعاينة.

-اعتماد التقرير وتلقي الخدمة.



المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-كشف مشتملات لأخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.



تنجز المراكز التكنولوجية التعاملات اليومية فى مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات دون أي معوقات، حيث تتيح العديد من الخدمات للمواطنين، أبرزها خدمة (طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب رخصة تشغيل مصعد).












MENAFN27102023000132011024ID1107321414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث