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إزاى تعمل رخصة لفاترينة أو بروز خارج المحل.. اعرف المستندات المطلوبة

10/27/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن لأصحاب المحال من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، شريطة وجود مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة)، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:



-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروركي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.



تبرز أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.



وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، تقديم طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، تقديم طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على صورة طبق الأصل من قرار هدم، تقديم طلب تجديد رخصة مصعد، تقديم طلب رخصة تشغيل مصعد، تقديم طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).












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