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موسكو: القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرات و31 مقاتلة خلال أسبوع

10/27/2023 11:29:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5585 خسارة بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال أسبوع، واعتراض عشرات الصواريخ، وإسقاط 31 مقاتلة منذ بداية أكتوبر.



وأفادت وزارة الدفاع -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نفذت القوات الروسية خلال أسبوع 19 ضربة بأسلحة دقيقة ومسيرات على مستودعات للذخائر والزوارق المسيرة، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية في مناطق متفرقة، وضرب تجمعات لقوات كييف ومرتزقة أجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".



وأضافت الوزارة أن القوات تمكنت من صد 47 هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك في خاركوف وبلغت خسائر العدو أكثر من 705 عسكريين، كما صدت القوات 9 هجمات على محور كراسني ليمانسك وبلغت خسائر العدو أكثر من 1020 عسكريا، وصد 9 هجمات على محور دونيتسك وبلغت خسائر العدو أكثر من 2055 عسكريا.



وتابعت أنه تم القضاء على أكثر من 885 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، والتصدي لـ 19 هجوما على محور زابوروجيا والقضاء على أكثر من 435 عسكريا وتدمير العديد من الأسلحة والعتاد، فيما بلغت خسائر العدو على محور خيرسون خلال أسبوع 485 عسكريا بين قتيل وجريح، واستسلام 54 جنديا أوكرانيا فى غضون أسبوع.



وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية دمرت 208 مسيرات وتم اعتراض 19 صاروخا HIMARS و4 صواريخ Hurricane، وصاروخين تكتيكيين ATACMS، وصاروخين مضادين للسفن Neptune، وستة صواريخ مضادة للرادار HARM، و8 قنابل موجهة JDAM، منوهة بأنه منذ 1 أكتوبر تم إسقاط 31 مقاتلة، 20 منها "ميغ-29"، و8 "سو-25"، ومقاتلة "سو-24"، وطائرتي تدريب من طراز "إل-39" وثلاث مروحيات Mi-8.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جديدتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا؛ الأولى تم إسقاطها بالقرب من مدينة كورتشاتوف التي تقع فيها محطة كورسك الكهروذرية.، بينما لم تحدد وزارة الدفاع مكان الثانية، مكتفية بذكر أنها أسقطتها في مقاطعة كورسك أيضا.



وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.














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